В Астраханских степях нашли пропавшего туриста из Португалии

Около суток блуждал по степям Астраханской области 30-летний гражданин Португалии. 23 августа мужчина самостоятельно на мотоцикле отправился осматривать местные барханы и потерял ориентацию у села Линейное в Наримановском районе.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, к поисковым мероприятиям интуриста были привлечены четыре единицы техники и группа из пяти человек. Организовано было взаимодействие с МВД и администрацией района.

Поисковые мероприятия положительного результата не дали, и 25 августа к поиску планировалось привлечь вертолет Ка-26 Росгвардии.

К счастью, мужчина сам вышел на связь и сообщил в посольство, что находится у друзей в Астрахани. Как сообщает ТАСС, до города заблудившийся турист добрался на попутных машинах.