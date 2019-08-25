В Сочи водитель сбил семилетнего ребенка

В Адлерском районе Сочи в селе Илларионовка накануне вечером произошло ДТП.

Водитель Ford EcoSport сбил семилетнего ребенка, который перебегал дорогу на улице Центральной в неположенном месте. В результате удара школьник получил ушибы мягких тканей головы. Его доставили в больницу.

"По предварительным данным, 24 августа около 19:45 вечера 61-летний водитель допустил наезд на семилетнего ребенка, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода", - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Сочи.