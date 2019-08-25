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25.08.2019 11:08
Рубрика: В мире

Трамп анонсировал заключение торгового соглашения с Японией

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что США и Япония "очень скоро" подпишут торговое соглашение, которое обсуждается последние годы. Он отметил, что соглашение может быть подписано в ноябре.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik, File
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23 августа в столице США состоялась встреча представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги. Как отмечали японские СМИ после встречи, в целом сторонам удалось достигнуть договоренности.

Согласно планируемому соглашению, Токио может понизить пошлины на ввозимые из США говядину и свинину. Сейчас этот показатель составляет 38,5 процента, но может быть понижен до 9 процентов. При этом американская сторона отложит повышение на 2,5 процента тарифов на импорт в США японских автомобилей.

Дефицит в торговле между странами составляет около 57 миллиардов долларов в год в пользу Японии.

В мире США В мире Восточная Азия Япония
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