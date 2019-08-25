В Боснии и Герцеговине при разминировании погибли два сапера

Босния и Герцеговина (БиГ), имеющая статус самой заминированной страны Европы, в воскресенье вновь привлекла к себе внимание экспертного сообщества, так как на территории данного балканского государства при обезвреживании взрывного устройства времен югоконфликта погибли два сапера.

По информации портала Klix.ba, трагедия произошла сегодня в районе 8 часов утра недалеко от боснийского города Купрес. Специалисты пытались обезвредить противопехотную осколочную мину кругового поражения (ПМР-3), однако произошла детонация взрывного устройства, в результате чего 2 человека погибли, а один получил ранения и был доставлен в больницу города Мостар.

Между тем, согласно оценкам аналитиков минобороны БиГ, более 1,5 миллиона граждан БиГ (из почти 3,5-миллионного боснийского населения) проживают в районах, где существует риск подорваться на минах, оставшихся здесь со времен межнационального конфликта 1992-95 годов.

На данный момент уже известно о 600 погибших и еще порядка 1700 жителей, получивших ранения в результате детонации взрывчатых средств. При этом процесс поиска и разминирования боеприпасов может продлиться здесь до 2024 года.

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибло более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.