Новости

В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки 18:38
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана 18:14
Очевидцы рассказали о гибели режиссера Игоря Хомского 18:06
В Томской области произошел пожар в цехе по переработке панелей МДФ 18:00
На ВДНХ пройдет Неделя уличных танцев 17:59
В Боснии и Герцеговине при разминировании погибли два сапера 17:55
Трамп заявил о работе по возвращению РФ в состав G7 17:48
Трамп: Торговое соглашение с Японией может быть подписано в сентябре 17:28
В Сочи иностранная туристка повредила ногу на аттракционе 17:23
Около 500 тыс человек приняли участие в праздновании Дня флага в Москве 17:12
Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского 17:00
Вышел первый трейлер продолжения "Во все тяжкие" 16:51
На Мальорке столкнулись вертолет и самолет, есть жертвы 16:50
В театре прокомментировали обстоятельства госпитализации Меньшикова 16:39
Кит "Джон Сноу" Харингтон сыграет Черного Рыцаря в новом фильме Marvel 16:30
В Москве составили портрет типичного туриста 16:27
Тренировка экипажа МКС по перестыковке "Союза" прошла без замечаний 16:24
Лежащий в реанимации Мамонов попросил принести ему диски с проповедями 16:19
Московские спасатели вытащили из реки велосипедиста 16:15
Джонсон отказался платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов за Brexit 16:12
В Архангельске три человека погибли из-за поджога дома 16:09
Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского 16:08
Патрушев проведет в Малайзии и Сингапуре консультации по безопасности 16:05
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда 15:56
В Королеве горит здание завода ЦНИИмаш 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 17:55
Рубрика: В мире

В Боснии и Герцеговине при разминировании погибли два сапера

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Босния и Герцеговина (БиГ), имеющая статус самой заминированной страны Европы, в воскресенье вновь привлекла к себе внимание экспертного сообщества, так как на территории данного балканского государства при обезвреживании взрывного устройства времен югоконфликта погибли два сапера.

Трамп заявил о работе по возвращению РФ в состав G7

По информации портала Klix.ba, трагедия произошла сегодня в районе 8 часов утра недалеко от боснийского города Купрес. Специалисты пытались обезвредить противопехотную осколочную мину кругового поражения (ПМР-3), однако произошла детонация взрывного устройства, в результате чего 2 человека погибли, а один получил ранения и был доставлен в больницу города Мостар.

Между тем, согласно оценкам аналитиков минобороны БиГ, более 1,5 миллиона граждан БиГ (из почти 3,5-миллионного боснийского населения) проживают в районах, где существует риск подорваться на минах, оставшихся здесь со времен межнационального конфликта 1992-95 годов.

На данный момент уже известно о 600 погибших и еще порядка 1700 жителей, получивших ранения в результате детонации взрывчатых средств. При этом процесс поиска и разминирования боеприпасов может продлиться здесь до 2024 года.

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибло более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией
Джонсон отказался платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов за Brexit
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве