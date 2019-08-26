Британия отменит ограничения на провоз жидкостей в самолетах

Власти Великобритании анонсировали полную отмену ограничений на провоз жидкостей на борту самолетов в ручной клади в любых объемах. Запрет будет снят благодаря появлению в воздушных гаванях королевства 3D-сканеров для багажа.

Данные приборы также ускорят проверку пассажиров перед посадкой и повысят безопасность. Это может произойти к концу 2022 года, передает BBC. Новое оборудование уже установлено в лондонском аэропорту Хитроу. Оно позволяет сотрудникам служб безопасности более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре.

Пока же на борт самолета можно проносить только любые лекарственные средства, диетическое и детское питание. Остальные жидкости, аэрозоли и гели имеют ограничения по перевозке. Стандартные ограничения, которые сейчас действуют - объем каждого сосуда не должен превышать ста миллилитров, а общий объем жидкостей в ручной клади - не более одного литра.