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26.08.2019 13:28
Рубрика: Общество

Голикова: Решение о продлении проектов НОЦ будет принято летом 2020 года

Текст: Мария Агранович
В Московской школе управления Сколково состоялось первое заседание Совета научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Проекты создания НОЦ представили губернаторы 5 регионов, которые Постановлением правительства от апреля 2019 были отобраны как пилотные. На реализацию своих программ регионы получат гранты из федерального бюджета в форме субсидий.

- Предоставление грантов на основании отчета по реализуемым программам должно пройти до 1 июня 2020 года, - заявила Татьяна Голикова. - После этой даты мы будем смотреть, как идет программа, достигаются ли заявленные результаты, движется ли регион в целом к НОЦ мирового уровня. Фактически после 1 июня 2020 года мы примем решение: предоставить ли очередной грант из федерального бюджета и, в целом, сохранить ли регион в составе системы научно-образовательных центов или исключить.

Фото: Photoxpress
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Напомним, в качестве пилотных на 2019 год отобраны проекты научно-образовательных центров Пермского края, Нижегородской, Кемеровской, Белгородской областей, а также межрегиональный проект Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Каждый - по своей тематике. Так, в Тюменской области упор сделали на нефтегазовую отрасль, в Пермском крае - на горное дело, машиностроение, химическую промышленность, в Нижегородской области будут развивать суперкомпьютерное моделирование, геофизику, геологию и генетику. В Кемеровской области фокус - на восстановление промышленных территорий в регионе, а также на создание оборудования и медикаментов для кардиохирургии. В Белгородской области НОЦ займётся биотехнологиями, селекционно-генетическими исследованиями, разработками в области здорового питания.

Главная идея научно-образовательных центров - объединение научных институтов, вузов и промышленности для создания продукта мирового уровня. До 2024 года в России должно появиться 15 таких организаций.

- В рамках нацпроекта "Наука" мы должны создать 15 НОЦ мирового уровня, - подчеркнула Голикова. - Учитывая уже отобранные пять, в 2020 и 2021 годах нам предстоит выбрать ещё по пять. Сейчас в "портфеле" Минобрнауки уже есть 26 заявок. На основе некоторых из них ещё до проведения конкурсных процедур будут открыты региональные научно-образовательные центры.

Общество Образование
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