Испытания глубоко модернизированного Ту-95МСМ начнутся до конца года

Первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ будет передан на испытания до конца текущего года. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу".

Также чиновник отметил, что в данный момент готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС. Ранее сообщалось, что масштабные работы по этой программе начнутся в 2021 году.

Ту-95 - российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. Его преимущество перед реактивными самолетами заключается в малозаметности для спутников вероятного противника. Ту-95 способен нести крылатые ракеты различного типа, в том числе с ядерными боеголовками. К примеру, ракета Х-101 имеет дальность полета до 5500 километров, что позволяет бомбардировщику атаковать врага вне зоны действия его ПВО. Более того, многие вероятные цели Ту-95 легко достанет, вообще не покидая воздушное пространство России.

Модернизация до версии Ту-95МСМ предполагает установку более современной навигационной вычислительной системы, комплексной системы управления. Ракетоносец получит новые возможности в плане оптической и радиоразведки, а срок его эксплуатации будет продлен.