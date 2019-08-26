Китай бесполезно запугивать

Китай четко просчитывает все свои шаги, в том числе и в торговле. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Такое заявление было сделано после того, как в Вашингтоне анонсировали десятипроцентные тарифы на китайские товары стоимостью около 300 миллиардов долларов. Готовность к симметричному ответу, основанному на китайских законах и принципах международного права, уже вызвала в Штатах необоснованное возмущение. Накануне американцы объявили о повышении дополнительных таможенных пошлин на китайский импорт стоимостью около 550 миллиардов долларов и пытаются продолжать оказывать давление на Пекин.

Их действия ярко объясняют всему миру, что такое известный принцип "считать себя превыше всех и всего" и что такое американская гегемония. Тем не менее, Китай не поддастся и отреагирует спокойно и рационально.

Действия американских гегемонистов и торговое запугивание вызывают возражение по всему миру. Ответные меры китайской стороны, напротив, рациональны, сдержаны - они учитывают общую ситуацию. Международное сообщество считает меры Китая справедливым ответом на торговое запугивание США.

Некоторые американские политики должны осознать, что так называемый "метод экстремального давления" был бесполезен для Китая в прошлом, будет бесполезен и сейчас, и в будущем. Сегодняшний Китай обладает огромным экономическим масштабом, потенциалом внутреннего спроса, институциональными преимуществами, непрерывно реформируется и открывается, способен устойчиво противостоять внешним вызовам и рискам. Пекин может отреагировать на любые провокации и давление со стороны США.

В китайско-американских торговых трениях позиция КНР является неизменно твердой и ясной: страна не хочет "воевать", но не боится этого, и, при необходимости, будет. Китай готов решать проблемы на основе равноправия и взаимного уважения, но никогда не уступит по основным принципиальным вопросам и никогда не пойдет на компромисс ни под каким экстремальным давлением.