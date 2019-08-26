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26.08.2019 14:08
Рубрика: В мире

Лавров: Во время председательства в СБ ООН Россия уделит особое внимание Африке

Текст: Юрий Когалов

Во время председательства в Совете Безопасности ООН Россия уделит особое внимание решению проблем африканского континента. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту.

По словам главы российского МИД, одно из ключевых мероприятий, которое пройдет в сентябре месяце и на которое приходится председательство РФ в СБ ООН, будет посвящено "проблемам содействия африканцам в решении их проблем в сфере кризисов, конфликтов и в других ситуациях". Лавров также обратил внимание на необходимость ввести в состав организации больше представителей Азии, Латинской Америки и Африки. И этот момент, по его словам, должна учитывать любая реформа СБ ООН.

Фото: ТАСС
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Российский министр также обратил внимание и на то, что "сотрудничество африканских государств с объединением БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) является важным направлением современных международных отношений".

Глава МИД Анголы со своей стороны выразил благодарность России за поддержку идеи более активного участия африканских стран в главном органе ООН. По словам Аугушту, Луанда рассчитывает на поддержку Москвы в вопросе укрепления сотрудничества со странами БРИКС. "Рассчитываем на помощь России в том, чтобы мы могли стать частью политики финансирования, которую проводят банковские и финансовые структуры БРИКС, особенно в области проектов развития инфраструктуры. Наша страна еще переживает период реконструкции, поэтому мы надеемся на вашу поддержку", - отметил министр.

Он также сообщил, что Ангола будет принимать активное участие во всех мероприятиях в рамках саммита Россия - Африка, который пройдет 24 октября в Сочи. Вспомнил Аугушту и о российской помощи в подготовке ангольских специалистов. "Это уже стало традицией в наших отношениях, уже более 40 лет идет подготовка кадров в России. Хотелось бы поблагодарить Россию за это и подчеркнуть, что эта помощь оказывает очень важное положительное влияние на развитие Анголы", - отметил ангольский министр.

В мире Африка Правительство МИД
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