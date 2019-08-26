Минск: В МИД обсуждены перспективы расширения сотрудничества с РФ

Актуальные вопросы международной безопасности, совместные мероприятия в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке, а также гуманитарное и культурное сотрудничество были включены в повестку дня встречи 26 августа заместителя министра иностранных дел РБ Андрея Дапкюнаса и посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева, проинформировал БЕЛТА источник в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве РБ сообщили, что Дапкюнас выразил благодарность партнерам по Союзному государству за выделение 1,95 млн долларов на осуществление проекта международной технической помощи по укреплению национального потенциала Беларуси в области демографии. Он станет, пояснили в МИД, "продолжением проектов в области демографической безопасности, которые сегодня реализуются при поддержке правительства России и Фонда ООН в области народонаселения".

На встрече с послом России замминистра отметил плодотворное развитие проектов, выполняемых агентствами ООН в Беларуси при поддержке РФ - одного из крупнейших доноров международной технической помощи РБ. По линии Трастового фонда "Россия-ПРООН", в частности, успешно реализуются проекты, направленные на поддержку малого бизнеса в городах страны, содействие вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Андрей Дапкюнас подчеркнул чрезвычайную важность того факта, что двустороннее сотрудничество выстраивается в соответствии с национальными приоритетами Союзного государства и служит укреплению связей добрососедства и взаимной поддержки между народами Беларуси и России.

Российские партнеры совместно с ЮНИСЕФ, отметили в МИД, содействуют и внедрению в республике передовой практики в области профилактики детской инвалидности и социальной интеграции детей с особенностями развития. При поддержке Москвы совместно с ЮНЭЙДС проводятся мероприятия по противодействию ВИЧ/СПИД, в том числе научные исследования, закупка антиретровирусных препаратов, обновление лабораторного оборудования.

Стороны также рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в области устойчивого развития. В 2020 году в Минске запланировано провести первый региональный форум по целям устойчивого развития в регионе ЕАЭС. Заместитель министра пригласил российских коллег принять активное участие в этом мероприятии.