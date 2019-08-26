Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В юбилейном году мы продолжаем вместе с вами, дорогие читатели, перелистывать пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого...

Номер допущен к печати цензурой - 5 июля 1879 года.

Место печатания - Санкт-Петербург.

Объем - 64 страницы.

Подписная цена - 25 коп. за номер (без стоимости пересылки).

2 руб. за 12 номеров.

Периодичность - ежемесячник.

Редактор - В. Захаров.

тема номера

РЫБАКИ

В жаркий июльский день герой повествования (без имени) и батрак Прохор пошли на речку ловить рыбу бреднем. Улов был хороший, да вот Прохора это мало радовало. Разговорившись, он поведал свою безрадостную историю...

Некто Карп Иванович Еропкин нанял его в разнорабочие и в самое пекло отправил на сенокос. В знойный день Прохор метал стог, упарился, но хозяин запретил его водой поить, чтоб время не терять. Вот и хватил Прохора удар.

Два месяца провалялся в больнице. А когда выздоровел, узнал, что Еропкин требует эти два месяца бесплатно отработать. Прохор отказался, Еропкин подал на него в суд, который, знамо дело, встал на сторону богача. Перед Прохором встала проблема, как два месяца кормить семью...

На этой безрадостной ноте заканчивается рассказ.

дороги родины

РУССКИЕ ГОРОДА

Смоленск

"Смоленск раскинут по оврагам, на косогоре левого берега Днепра, через который устроен деревянный мост на семи широких арках. Золоченые куполы церквей и монастырей, собор на высокой горе, каменныя здания и деревянные дома, с чешуйчатыми гонтовыми кровлями, зелень садов, лежащих уступами, высокая каменная стена с башнями, тянущаяся кругом всего города, а внизу голубой Днепр, извивающийся широкою лентою, все вместе представляют взорам красивую и живописную местность".

советы родины

Средства к истреблению разных гадов и насекомых

Мышей

"1). Чемеричный лист смешать с хорошею пшеничною мукою; прибавить немного меду и сделать катышки и разложить в норе.

2). Самых мелких железных или стальных опилок смешать с соком травы белены и с пшеничным тестом и кусками разбросать, где водятся мыши.

3). Траву волчье молоко истолочь сухую в порошок, просеять сквозь сито; смешать с равным количеством пшеничной муки и, растворя это в меду, сделать катышки и положить в норы.

Червей на деревьях

Сжечь травы полыни в пепел; налить на оный воды, поставить на три дня на место, часто помешивая, а потом этою водою мазать деревья".

предания родины

Как сложилась наша матушка Русь и откуда произошли порядки

"Хлебосольство и гостеприимство славян привлекали к ним мирных чужеземных промышленников, которые не смотря на трудность пути, решались по временам заходить в разбросанныя селения, предлагая жителям золото и ткани в замен добытой ими ржи, мехов, воску и прочаго. Такие пришлые люди назывались у славян гостями, пользовались охраной и почетом и заботливо препровождались из одного места в другое. Случалось даже, что за обиду, оказанную таковым чужеземцам, славянские племена возставали друг против друга и отомщали войной обидчикам. Не смотря на такой обычай, торговые люди являлись к ним очень редко; непроходимые леса, топкия болота и внутренний раздор между племенами пугали их".