Песков назвал цель визита Эрдогана в Москву

Завтра в рамках авиасалона МАКС в Жуковском президент Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств вместе посмотрят экспозицию форума и проведут переговоры. На этом рабочий день президента не закончится и он посетит закрытие чемпионата WorldSkills в Казани.

Путин и Эрдоган прежде всего обсудят ситуацию в Идлибе. "Президент Путин неоднократно говорил, что с пониманием относится к озабоченности наших турецких коллег в этой связи. Но также и сохраняет и неоднократно подтверждает свою озабоченность в связи с активизацией действий террористических элементов из Идлиба, которые, конечно, не могут осуществляться без соответствующего подавления и уничтожения этих террористов", - пояснил позицию Кремля пресс-секретарь российского лидера.

"Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты и условились провести встречу в Москве завтра", - сообщил Песков.

"Конечно, будет обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы, но, конечно, можно с легкостью предположить, что будет сделан определенный акцент на сирийских делах в связи с тем, что ситуация в Идлибе, который продолжает оставаться в соответствии с сочинскими договоренностями зоной ответственности Турецкой республики, остается весьма и весьма напряженной", - заметил представитель Кремля.

На повестке будут и другие вопросы. "Турция - наш очень близкий партнер, союзник, - констатировал Песков. - Нас в целом объединяют очень развитые многовекторные торгово-экономические отношения, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как ВТС". "Реализуются большие проекты, большие сделки в ВТС, поставки С-400 продолжаются", - продолжил он. "Большие проекты на повестке - это Турецкий поток и другие", - напомнил пресс-секретарь президента.

"Все это очень прочная основа для взаимодействия и в политической области", - подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос, обращалась ли Анкара по закупкам истребителей Су-35, Песков комментировать не стал, и заметил, что завтра лидеры будут на "МАКСе". "Все там сконцентрировано", - заключил он.