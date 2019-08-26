Посетителей пляжа в Испании эвакуировали из-за бомбы

Полиция Барселоны эвакуировала посетителей популярного пляжа Сант Себастиа из-за обнаруженного там взрывного устройства. Корабль ВМФ Испании с саперами и водолазами прибудет на место происшествия в понедельник.

Специалисты гражданской гвардии найдут опасный объект, осмотрят его, после чего примут решение, где именно произвести контролируемый взрыв, пишет газета El Mundo. В правоохранительных органах подчеркнули, что речь может идти о бомбе времен испанской гражданской войны.

Сам пляж и территория рядом с ним оцеплены. Жителям и гостям Барселоны запрещено не только купаться в этом месте, но даже загорать.