Число погибших из-за отравления грибами в Воронеже выросло до 12

В воронежской областной больнице от отравления грибами скончался мужчина. Он стал 12-й жертвой "тихой охоты" в текущем году, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

С начала сезона в центр острых отравлений областной клинической больницы № 1 поступили 67 человек, почувствовавших себя плохо после употребления грибов в пищу. Среди них было трое детей, один ребенок умер. Сейчас в стационаре находятся семь пациентов, один из них в тяжелом состоянии. 23 августа в отделении скончался еще один мужчина.

В 2005 году в Воронежской области от отравления грибами умерли 16 человек, в 2011-м был зарегистрирован 101 случай отравления, семь человек, в том числе двое детей, скончались. Год спустя грибами отравились 103 человека - в том числе ребенок. Четверых врачам спасти не удалось.

Грибы - тяжелая и опасная пища, особенно для детского организма, напоминают медики. Детям до 14 лет любые грибы противопоказаны. Взрослые не должны употреблять в пищу грибы, в съедобности которых они не уверены. И даже правильные грибы перед едой необходимо тщательно приготовить.