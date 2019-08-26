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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Калужские следователи виновником ДТП с пятью погибшими считают водителя бетономешалки. Следователи отдела по расследованию ДТП предъявили ему обвинение в нарушении ПДД, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Калуге возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

Стали также известны подробности аварии в которой погибли трое взрослых и двое детей. По версии следствия, водитель бетоносмесителя Mercedes ехал из микрорайона Аненки в Силикатный. Проехав километр по этой дороге, он выехал на встречную полосу, где сразу же столкнулся с автомобилем Kia Sportage. В аварии погибли все, находившиееся в легковом автомобиле. Это 25-летний водитель машины, две женщины 24 и 44 лет и два мальчика - трех и десяти лет. Старшего скорая помощь успела довезти до областной больницы, но он скончался в приемном отделении.

Водитель бетономешалки - 31-летний житель Ферзиковского района Калужской области - получил переломы обеих ног. В настоящее время, по информации полиции, он задержан. Следствие ходатайствует об его аресте. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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