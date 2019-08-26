В Калужской области арестован обвиняемый в убийстве ветерана ВОВ

В Калужской области арестован житель Малоярославца за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Ему предъявлено обвинение по двум статьям, сообщил "РГ" следователь по особо важным делам Малоярославецкого следственного отдела регионального управления СК Виталий Изотов.

По версии следствия, 34-летний мужчина ранее бывал в квартире ветерана и знал, что он проживает один. Догадываясь, что тот не сможет оказать сопротивления, пробрался в квартиру, воспользовавшись доверием хозяина, и жестоко его избил. От полученных травм пожилой мужчина скончался. До 93 лет он не дожил всего несколько дней.

Напавший вынес из дома все деньги, которые нашел, - 50 тысяч рублей. После этого скрывался.

Тело ветерана обнаружил его сын, когда 20 августа пришел навестить отца. Было возбуждено уголовное дело.24 августа полицейские нашли и задержали подозреваемого на вокзале в Калуге.

- В ходе осмотра места происшествия были обнаружены улики. Были назначены необходимые экспертизы, в том числе, генетическая, - рассказал Виталий Изотов.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Разбойное нападение" (пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ) и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК РФ).Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого. В настоящее время правоохранительными органами также проверяется информация о причастности этого человека к другим преступлениям.