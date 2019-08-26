В среду в Москве похолодает

В понедельник в столичном регионе сохранится сухая и теплая погода. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, в первый день рабочей недели будет вполне комфортная летняя погода. Температура воздуха окажется теплой по августовским меркам: днем, как и накануне, не выше +23, временами возможно усиление западного ветра до 7-10 м/с, в ночные часы не ниже +9. Во вторник также тепло около +20 днем и +9 ночью.

Похолодание в столичном регионе ожидается в среду и продлится, по расчетам специалистов, до четверга. В этот период воздух не прогреется выше +15, а ночью хоть и без заморозков, но все-равно будет очень свежо: +4…+7.

Потеплеет, как рассчитывают метеорологи, к пятнице. Днем около +20, а ночью не ниже +7...+9 градусов, правда возможен и дождь.

Несколько иного мнения специалисты центра прогноза погоды "Фобос", которые предупреждают о холодном окончании лета: со среды по субботу не выше +16...+18 градусов днем. Что ж, как говорят синоптики, точность долгосрочных прогнозов (а недельные как раз к таким относятся) не превышает 60-65 процентов. А раз так, то посмотрим, кто окажется на этот раз прав.

Кстати, самая жаркая погода 26 августа была в 1938 году, когда на термометрах было +35,3. А в 1921 году воздух остывал до +1,6 градуса.