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26.08.2019,  
10:58
Текст:  Антон Валагин (Тамбов)

В Тамбове умер старейший подводник планеты

Фото: Алексей Сухоруков Фото: Алексей Сухоруков
Фото: Алексей Сухоруков

В Тамбове в возрасте 105 лет умер старейший в мире моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий  Ксюнин. Об этом сообщили в администрации региона.

Юлий  Порфирьевич начинал военную службу во время Великой Отечественной войны на подлодках "Малютка" размером с железнодорожный вагон. В шторм их нещадно болтало даже на глубине, отопления не было, экипаж не вылезал из ватников и спал на рабочих местах. Потом Ксюнин обучал зенитчиц, готовил матросов-мотористов, много лет проработал в военной приемке новых кораблей. Перебравшись в Тамбов, возглавил областной клуб трудовой и боевой славы.

В 97 лет ветеран при помощи внука освоил компьютер  и написал книгу "Записки подводника" - она есть в любой флотской бибилиотеке.

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