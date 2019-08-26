В Тамбове умер старейший подводник планеты

В Тамбове в возрасте 105 лет умер старейший в мире моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин. Об этом сообщили в администрации региона.

Юлий Порфирьевич начинал военную службу во время Великой Отечественной войны на подлодках "Малютка" размером с железнодорожный вагон. В шторм их нещадно болтало даже на глубине, отопления не было, экипаж не вылезал из ватников и спал на рабочих местах. Потом Ксюнин обучал зенитчиц, готовил матросов-мотористов, много лет проработал в военной приемке новых кораблей. Перебравшись в Тамбов, возглавил областной клуб трудовой и боевой славы.

В 97 лет ветеран при помощи внука освоил компьютер и написал книгу "Записки подводника" - она есть в любой флотской бибилиотеке.