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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже отключились кассы и светофоры

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Крупная авария на электросетях оставила без света десятки многоэтажных домов в Коминтерновском районе Воронежа.

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Обесточена самая протяженная магистраль города, улица 9 января, а также улицы Газовая, Машиностроителей, Холмистая и прилегающие к ним. На перекрестках перестали работать светофоры, а в магазинах - кассы, из-за чего обслуживание покупателей прекращено.

- В зону отключения попали несколько десятков тысяч жителей города. Подача электроэнергии будет восстановлена  в течение двух-трех часов, - сообщила ТАСС диспетчер "Горэлектросети", не уточнив причин аварии.

В Коминтерновском районе живет почти треть населения Воронежа, 300 тысяч человек.

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