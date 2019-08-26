Видео: Армия России открыла огонь из самого крупного калибра

На учениях под Тамбовом бригада артиллерии особой мощности уничтожила из самоходных 240-миллиметровых минометов "Тюльпан" более 150 полноразмерных целей, имитировавших боевую технику и укрепления противника, подземные склады и командные пункты противника, недоступные для другого оружия, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

- Рушить - наше призвание. 130-килограммовая мина падает с пятикилометровой высоты и одним своим ударом может сложить 10-этажное здание. А в ней же еще боезаряд, - рассказал командир батареи "Тюльпанов".

Название самое мощное в российской армии орудие получило за внешний вид. При выстреле над толстым пятиметровым стволом, напоминающим фонарный столб, образуется язык пламени, похожий на цветок с крупными овальными лепестками. Кстати, так получили имена и все пушки знаменитой "цветочной" серии: "Пион", "Гвоздика", "Гиацинт" и другие.

Мина "Тюльпана" похожа на средних размеров авиабомбу. Заряжают ее при помощи лебедки. Опускают ствол миномета, небольшим краном поднимают с земли мину и устанавливают на лоток. Там расчет готовит ее к выстрелу: настраивает взрыватель и крепит к хвостовику пороховой заряд, способный швырнуть боеприпас весом с мотоцикл на 10 километров. Когда все готово, механическая лапа задвигает мину в ствол. Щелкает замок, ствол неожиданно легко и быстро возвращается в вертикальное положение, наводчик подкручивает маховики прицела.

По команде "Триста тридцать три" - ее используют все артиллеристы, - командир миномета нажимает кнопку на выносном пульте, раздается адский грохот, который превращается в звук натянутой до предела струны - это уходит в небо огромная мина. Она может залетать на высоту до пяти километров, поэтому небо над полигоном, где работают "Тюльпаны", закрыто для полетов.

- Здесь нет ни гидравлики, ни электроники, миномет нечувствителен ни к перепадам давления на разных высотах, ни к последствиям ядерного взрыва. Максимум, что может выйти из строя - рация, - продолжил командир батареи. В сложенном состоянии огромное орудие не выходит за габариты гусеничного шасси, "Тюльпаны" удивительно подвижны и маневренны. В бою это их спасение - дали залп, сменили позицию и снова готовы стрелять.

Гигантских минометов очень боялись боевики в Афганистане и Чечне - одним выстрелом "Тюльпан" разрушал глинобитные крепости моджахедов и горные лабиринты ваххабитов. У него есть и мины с тактическим ядерным зарядом мощностью 10 килотонн. Они реактивные, летают на 19 километров - устраивать Хиросиму у себя под боком никому неохота.

Учения продлятся до конца августа, в них принимают участие более 560 военнослужащих, свыше 100 единиц вооружения, боевой и специальной техники.