На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием

В камчатском городе Вилюйске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.

Во время тренировки расчеты радиационной, химической и биологической защиты создали специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, боевые пловцы также нашли и уничтожили подводные тайники и закладки диверсантов условного противника на фарватере и прилегающей акватории.

В учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавсредства и более 50 военнослужащих.