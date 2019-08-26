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26.08.2019 03:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На камчатском вулкане Горелый исчезла туристка

Текст: Дина Непомнящая

В районе вулкана Горелый на Камчатке вечером 25 августа пропала туристка, совершавшая восхождение в составе группы.

По информации регионального главка МЧС, вулкан решили покорить 29 человек. Несмотря на то, что все туристические группы должны быть зарегистрированы в спасательном ведомстве, эта компания регистрацию не проходила.

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Туристы поднялись на вулкан и начали возвращаться. На обратном пути группа растянулась по тропе, проходящей по гребню Горелого. Из-за плохой погоды люди не видели друг друга дальше, чем в десяти метрах. Когда спуск был завершен, оказалось, что одной из девушек в группе нет.

Поисками туристки занимаются 17 спасателей, используя три единицы техники. Погода в районе вулкана не улучшается, что усложняет задачу.

Остальные туристы, совершавшие восхождение вместе с пропавшей девушкой, доставлены в Петропавловск-Камчатский.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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