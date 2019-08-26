Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео

Скрытный и безопасный выход двух атомных подводных лодок из главной базы Тихоокеанского флота - камчатского города Вилючинска показали на видео. Для обеспечения скрытного выхода применили аэрозольную завесу.

Как уже писала "РГ", в учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавательные средства и более 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.

В министерстве обороны Российской Федерации добавили, что боевые пловцы, которые также принимали участие в учении, нашли и уничтожили подводные тайники и закладки диверсантов "противника" как на фарватере, так и в прилегающей акватории. За некоторыми действиями военнослужащих можно понаблюдать на видео.