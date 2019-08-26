В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием

Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.

Как сообщили "РГ" в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, сейчас беглеца ищут другие полицейские.

В местных СМИ появились сообщения о том, что сержант пришел на утренний развод, получил там табельный пистолет, а после отправился на место службы в аэропорт, где не появился. Коллеги направились к нему домой, но обнаружили там только форму беглеца, рацию и пустую кобуру. Судя по всему, полицейский переоделся в гражданскую одежду и скрылся с оружием.

В УМВД эту информацию не подтвердили и не опровергли.