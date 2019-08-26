В Японии запустят туристический проект "Владивосток+"

Туристический проект "Владивосток+" о достопримечательностях Приморья планируют запустить в Японии, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Речь об этом зашла на встрече руководителя региона Олега Кожемяко и главы прибывшей в край делегации палаты представителей парламента Японии депутата Кадо Хирофуми.

В последнее время японцы все чаще выбирают Владивосток в качестве туристического направления, и, как сказал Кадо Хирофуми, интересуются не только столицей Приморья, но и другими территориями края.

"Сейчас мы хотим реализовать проект "Владивосток+", чтобы кроме Владивостока продвигать и другие города края, которые могут посещать японские туристы. Нам нужно больше информации о достопримечательностях и интересных местах Приморья. Хотелось бы попросить вас о помощи", - сказал японский депутат.

По словам Хирофуми, больше всего в путешествиях в Россию заинтересованы молодые девушки и пожилые пары: "Первым интересен шопинг-туризм, а вторым - посещение музеев и достопримечательностей региона".

Власти Приморья обещали содействие в вопросе.

По данным администрации Приморского края, турпоток в Приморье из Японии за первое полугодие 2019-го вырос в 2,3 раза. Если за первые шесть месяцев 2018-го Приморье посетили пять тысяч японских туристов, то с начала текущего года уже 11,6 тысячи. За весь минувший год количество жителей Японии, посетивших Приморский край, достигло почти 21 тысячи человек, что на 14,1 процентов больше, чем в 2017-м.

В Приморье ведется целенаправленная работа по привлечению туристов из Японии, так, в следующем году в регион планируют зайти две новые авиакомпании, которые откроют регулярные авиамаршруты.