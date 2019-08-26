В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме

Одного из двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Находке врачи прооперировали. Состояние людей по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Приморского края.

Напомним, взрыв произошел в Находке на первом этаже четырехэтажного многоквартирного дома по улице Заводская, 16. Это случилось в 10:30 по московскому времени. По предварительным данным, взорвалась боевая граната.

В результате ЧП погибли два человека. Еще двое пострадавших попали в реанимацию.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.