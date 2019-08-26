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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал помочь башкирским матерям

Текст: Кира Латухина
На встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым президент обратил внимание на проблему детской смертности и призвал помогать женщинам, объяснил суть продовольственного эмбарго (не санкции, а ограничительные меры) и похвалил башкирскую школу дзюдо, о которой знает не понаслышке.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Радий Хабиров работает врио главы региона уже 10 месяцев. "Уже целиком в материале?" - спросил его Владимир Путин. "Уже в материале, и хорошее рабочее настроение", - заверил собеседник. Индекс промышленного производства - 104,5, строители вышли на 109 процентов, доложил он. Зарплата растет реально и номинально.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Одна из сложных задач для республики - демография. "Почему у вас детская смертность выше, чем в целом по стране?" - спросил президент. "Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история - это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу дает результат", - объяснил региональный лидер. "Мы для себя приняли решение, абсолютно все четко фиксируем. То есть те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять", - заверил он.

"Все-таки обратите на это особое внимание", - указал президент. "Мы это знаем. И Минздрав в принципе довольно жестко с нами в этой части работает", - заметил Хабиров.

"Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая", - заявил Путин. "Я понимаю, знаю, что мы перешли на другие цифры - это понятно, на другой учет, это другие показатели дает, но они объективные, поэтому надо с этим работать", - поручил он.

"Доходы неплохие тоже демонстрируем, все ровно идет в экономике. Самое большое внимание мы сейчас обращаем и чем занимаемся, - социальный сектор и социальное самочувствие. Это только новое производство, это новые качественные хорошие заработки и рабочие места", - заявил Хабиров.

"Но безработица у вас тоже чуть повыше", - заметил президент. "Владимир Владимирович, сейчас поменьше", - ответил собеседник. "4,3?" - спросил Путин. "Да, и мы работаем над этим", - сообщил врио главы региона.

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"В процентах сколько у вас инвестиций в основной капитал?" - уточнил президент. Услышав, что 113,6, оценил: "Очень хорошо". "Это неплохо, да", - кивнул Хабиров. "Это не неплохо, это хорошо", - похвалил глава государства. "Для нас сейчас вообще самое главное, конечно, привлечение инвестиций", - отметил докладчик. "У нас даже земля еще есть, которую мы, соответственно, предлагаем сейчас. И появились иностранные инвесторы", - добавил он.

А недавно французская компания начала строить предприятие по производству мягких сыров. "Наши ограничительные меры действуют до сих пор?" - спросил глава государства. "Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает", - заверил Хабиров. "Это не санкции, это ответные меры", - поправил его Путин.

В республике пять территорий опережающего социально-экономического развития, и идет работа над появлением особой экономической зоны. "Нас поддерживает правительство - в сентябре мы подаем документы", - объявил врио главы региона.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин призвал повысить доходы граждан

"На следующей странице - это центр республики - город Салават, город Ишимбай, где крупнейшее предприятие "Газпрома" - "Газпром нефтехим Салават", - показал в презентации Хабиров. "Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда", - прокомментировал Путин. "Есть, Владимир Владимирович, и до сих пор", - сказал докладчик. "Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил", - продолжил президент. "У нас там сильная школа была дзюдо", - согласился Хабиров. "Хорошая школа, соревнования проводили хорошие", - заметил глава государства.

"У нас вообще борьба в республике очень развита. И сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике", - объявил врио главы региона.

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