В Кирове рейсовый автобус "смял" девять машин на парковке у вокзала

В Кирове начата проверка по факту ДТП с рейсовым автобусом, который въехал на привокзальную парковку. Об этом "РГ" сообщили в УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса № 38 не справился с управлением на улице Комсомольской, напротив железнодорожного вокзала, и въехал в привокзальную парковку, на которой обычно стоят автомашины в ожидании приезжающих пассажиров. В результате ДТП один человек получил травмы, повреждено девять автомобилей.

Сейчас на месте аварии, где образовалась большая пробка, движение регулируют сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в автотранспортном предприятии, которое обслуживает данный маршрут, по предварительной информации, водителю автобуса перед ДТП стало плохо. Сейчас он госпитализирован. Ранее на здоровье мужчина не жаловался, предрейсовый осмотр также подозрений на плохое самочувствие не выявил. Водитель имеет большой опыт работы. По факту аварии в АТП также начата своя проверка.