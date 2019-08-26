В Уфе в лобовом ДТП погиб молодой водитель

26 августа около четырех утра по московскому времени в Уфе столкнулись два встречных автомобиля. Жертвой аварии стал 24-летний молодой человек. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, на улице Ахметова столкнулись автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял 24-летний мужчина, и Skoda Octavia - за рулем был 48-летний уфимец. В результате аварии водитель "ВАЗ" умер на месте. Водителя иномарки увезли в больницу. Пострадали также пассажиры этих машин.

Сейчас на месте работает полиция.