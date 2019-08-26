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26.08.2019,  
18:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Северный флот и авиация отбили "нападение" на Таймыр

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

На Таймыре состоялось межвидовое учение Северного флота, ВДВ и частей Центрального военного округа. Его главная цель - оборона важного промышленного объекта в Арктике. В ходе учения использовали реактивную и ствольную артиллерию, авиацию, морскую пехоту.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, по легенде учения в район расположения важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Их обнаружил дозор разведчиков и передал все данные в штаб. Было принято решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям "противника". Для этого на рубеж открытия огня выдвинулись батареи РСЗО "Град" и самоходные гаубицы "Гвоздика".

Артиллеристы, использовав данные бепилотника, поразили цель. Потом в делу вступили бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8 огневой поддержки. В тыл "противнику" перебросили морпехов. Они окружили диверсионные группы и уничтожили. На завершающем этапе учения провели боевые стрельбы подразделений армейского корпуса и ВДВ из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Экипажи Су-24 взлетели с одного из военных аэродромов на севере России и нанесли бомбовый удар по целям, расположенным на полигоне под Норильском в Красноярском крае. Во время полета до цели экипажи преодолели расстояние свыше тысячи километров, отработав дозаправку топливом от двух воздушных танкеров Ил-78 командования дальней авиации ВКС России.

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