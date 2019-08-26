Обстоятельства смерти роженицы проверит минздрав Ставрополья

В министерстве здравоохранения Ставропольского края проверят обстоятельства, при которых погибла роженица в больнице села Курсавка Андроповского района. Об этом в понедельник рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 15 августа. 24-летнюю девушку госпитализировали в акушерско-гинекологическое отделение больницы в связи с предстоящими родами. 15 августа ей сделали кесарево сечение, после чего состояние матери сильно ухудшилось. Утром 16 августа она скончалась.

- По факту смерти роженицы проводятся мероприятия, связанные с проверкой качества оказания и организации медицинской помощи. Создана комиссия министерства, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета, - сказал министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.

Он также добавил, что девушка во время беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья. А в больницу Андроповского района пациентка попала перед самыми родами, которые проходили с осложнениями. На помощь бригаде районной больницы были вызваны специалисты из краевого перинатального центра.

Ранее в следственном управлении СКР по региону заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").