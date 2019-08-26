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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обстоятельства смерти роженицы проверит минздрав Ставрополья

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В министерстве здравоохранения Ставропольского края проверят обстоятельства, при которых погибла роженица в больнице села Курсавка Андроповского района. Об этом в понедельник рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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Как сообщалось ранее, инцидент произошел 15 августа. 24-летнюю девушку госпитализировали в акушерско-гинекологическое отделение больницы в связи с предстоящими родами. 15 августа ей сделали кесарево сечение, после чего состояние матери сильно ухудшилось. Утром 16 августа она скончалась.

- По факту смерти роженицы проводятся мероприятия, связанные с проверкой качества оказания и организации медицинской помощи. Создана комиссия министерства, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета, - сказал министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.

Он также добавил, что девушка во время беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья. А в больницу Андроповского района пациентка попала перед самыми родами, которые проходили с осложнениями. На помощь бригаде районной больницы были вызваны специалисты из краевого перинатального центра.

Ранее в следственном управлении СКР по региону заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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