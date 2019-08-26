В МВД уточнили информацию о закиданном камнями поезде

В правоохранительных органах опровергли информацию, распространенную пресс-службой Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Напомним, неизвестные закидали камнями несколько плацкартных вагонов поезда №136, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу.

По данным СКЖД, инцидент произошел в Чечне, на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт. А в линейном отделе МВД России на транспорте подчеркнули, что состав в момент происшествия уже находился на территории Дагестана.

"Проведенная проверка свидетельствует, что инцидент произошел в 20:18, а через 12 минут поезд прибыл на станцию Хасавюрт", - рассказал ТАСС начальник одного из отделов МВД Али Тагиров. Он отметил, что принимаются исчерпывающие меры для установления и задержания виновных.