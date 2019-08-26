Новости

В Вене построено самое высокое в мире деревянное здание 16:19
У "Симпсонов" появится спин-офф 16:17
Президент Индонезии назвал идеальное место для новой столицы 16:11
Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной 16:11
Удо Кир представит в Петербурге военную драму "Раскрашенная птица" 16:09
Для аренды авто россияне выбрали родину, Италию и Турцию 16:09
В Железноводске прошел первый в России фестиваль грязи 16:00
Алтайские ученые запатентовали механизм мягкой сцепки вагонов 15:55
Военные поисковики России и Германии проведут экспедицию в Ленобласти 15:50
В центре Самары нашли 25 тысяч артефактов 15:50
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме 15:50
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи 15:49
Исследование: Германия не подготовлена к демографическим изменениям 15:45
"Спартак" и "Брагу" рассудит итальянец 15:44
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе 15:38
Джон Карпентер: франшизу "Хэллоуин" будут снимать, пока есть деньги 15:37
В Крыму заявили о сознательном затягивании дела о скифском золоте 15:35
Впервые успешно проведен эксперимент по квантовой телепортации 15:35
Челябинка отдала более миллиона рублей за "снятие порчи" 15:30
Ученые выяснили, как появляются и почему исчезают воспоминания 15:30
В Кирове рейсовый автобус "смял" девять машин на парковке у вокзала 15:24
На Кубани сотрудника МЧС заподозрили в сокрытии нарушений в ТЦ 15:23
Под Воронежем задержан подозреваемый в убийстве оператора АЗС 15:16
Перенесшему инфаркт Петру Мамонову успешно провели операцию 15:15
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 16:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Железноводске прошел первый в России фестиваль грязи

Текст, фото: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В популярном курортном городе Железноводске прошел необычный фестиваль "Железная грязь", который посетили десять тысяч человек из 30 регионов страны.

Фото: Максим Коротченко/РГ
В Астрахани начали делать арбузный мед

Специально для первого такого мероприятия в России администрация города, а также местные здравницы и недропользователь подготовили 250 тонн грязи и 150 тонн минеральной воды, под которой потом люди и купались, смывая с себя черные разводы. Естественно, илистая грязь была не простая, а лечебная из озера Тамбукан, расположенного на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии в девяти километрах от Пятигорска.

На празднике не обошлось без состязаний. Так, все желающие могли сыграть в волейбол или футбол, стоя по щиколотку в черной маслянистой жиже. А в главном конкурсе фестиваля "Больше грязи!" необходимо было вымазанным пробежать 30 метров и счистить с себя черный ил в специальную емкость. Победу одерживал тот, кто смог пронести ее наибольшее количество.

Также в этот день выбрали короля и королеву грязи. Участники подошли к процессу творчески и не просто измазались в грязи, а нанесли на кожу узоры. Кто-то поверх черного ила обсыпался краской, а некоторые надели головные уборы.

Кстати

На дне озера Тамбукан находится около полутора миллионов тонн лечебной грязи, которая используется в медицине с 1886 года. В ее составе обнаружили альбуминоидный аммиак, летучие, жирные и гуминовые кислоты, амины и хлорофилл. Она представляет собой пластическую густую массу черного цвета. Лечебная грязь широко применяется в разных областях медицины и косметологии.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов
В Госдуме рассказали, как навредят США антироссийские санкции
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке
Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8