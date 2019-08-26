В Железноводске прошел первый в России фестиваль грязи

В популярном курортном городе Железноводске прошел необычный фестиваль "Железная грязь", который посетили десять тысяч человек из 30 регионов страны.

Специально для первого такого мероприятия в России администрация города, а также местные здравницы и недропользователь подготовили 250 тонн грязи и 150 тонн минеральной воды, под которой потом люди и купались, смывая с себя черные разводы. Естественно, илистая грязь была не простая, а лечебная из озера Тамбукан, расположенного на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии в девяти километрах от Пятигорска.

На празднике не обошлось без состязаний. Так, все желающие могли сыграть в волейбол или футбол, стоя по щиколотку в черной маслянистой жиже. А в главном конкурсе фестиваля "Больше грязи!" необходимо было вымазанным пробежать 30 метров и счистить с себя черный ил в специальную емкость. Победу одерживал тот, кто смог пронести ее наибольшее количество.

Также в этот день выбрали короля и королеву грязи. Участники подошли к процессу творчески и не просто измазались в грязи, а нанесли на кожу узоры. Кто-то поверх черного ила обсыпался краской, а некоторые надели головные уборы.

Кстати

На дне озера Тамбукан находится около полутора миллионов тонн лечебной грязи, которая используется в медицине с 1886 года. В ее составе обнаружили альбуминоидный аммиак, летучие, жирные и гуминовые кислоты, амины и хлорофилл. Она представляет собой пластическую густую массу черного цвета. Лечебная грязь широко применяется в разных областях медицины и косметологии.