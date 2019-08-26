Удо Кир представит в Петербурге военную драму "Раскрашенная птица"

Фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку", который пройдет в Санкт-Петербурге в середине сентября, откроет известный немецкий киноактер Удо Кир, известный, в частности, участием в картинах режиссера Ларса фон Триера.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в полдень 14 сентября кинозвезда выстрелит из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, вечером того же дня будет присутствовать на торжественной церемонии открытия киносмотра, которая пройдет на Дворцовой площади.

Чешско-украино-словацкая картина "Раскрашенная птица", в которой снялся Удо Кир, будет показана в Петербурге 15 сентября, спустя две недели после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале. Лента режиссера Вацлава Маргула рассказывает о судьбе шестилетнего мальчика, который потерял на войне всех своих родных. В фильме также снимались такие кинозвезды, как Стеллан Скарсгард и Харви Кейтель.

Всего в конкурсную программу 29-го фестиваля "Послание к человеку" вошли 70 фильмов из России, Франции, США, а также Чили, Катара, Македонии, Вьетнама, Венесуэлы, Перу, Эквадора, Бельгии, Польши, Канады, Латвии и других стран. Президентом кинофестиваля является режиссер Алексей Учитель.