В Калининграде чеховскую шутку "Медведь" сыграли в театре кукол

В Калининграде на Первом международном театральном фестивале "Башня", посвященном фантазийным и романтическим спектаклям, местный театр кукол представил недавнюю премьеру - буффонадную драму "Медведь".

Шутку-комедию в одном действии Чехов написал в 1888 году. "Очень живая и веселая пьеска", по оценке современников писателя. Играли ее по всей России. Автор улучшил материальное положение семьи и шутил: "Моего "Медведя" следовало бы назвать "дойной коровой". Любительскую постановку пьесы сделали даже члены семьи Романовых, играл и сам Николай II. Пьесу много раз экранизировали - не только в России, но и в США, ФРГ, Бельгии, Греции, Португалии и других странах.

Сюжет таков: к молодой помещице Елене Ивановне, недавно ставшей вдовой, приезжает хозяин соседнего поместья - отставной поручик артиллерии Григорий Степанович Смирнов. Он нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного мужа Елены Ивановны. Помещица просит подождать пару дней, но он неумолим и отказывается покидать ее дом. Елена Ивановна называет гостя невоспитанным грубияном и медведем. Тот вызывает ее на дуэль. Вдова, никогда не державшая в руках пистолет, неожиданно принимает вызов.

На сцене Калининградского театра кукол - люди и куклы. В роли помещика Смирнова - актер Калининградского драматического театра Алексей Грызунов. Поставила спектакль режиссер Наталия Степаненко. Ее спектакли "Скоморошина", "Северное сияние", "Машенька и медведь" в театре драмы полюбились маленьким зрителям. В Театре кукол вышла недавно "Красная Шапочка", и на разных площадках города (например, в Кафедральном соборе) играют "Сказку с оркестром", для драматического артиста и кукол, в основе - пушкинская "Сказка о попе и о работнике его Балде".

По первому образованию Наталия Степаненко актриса, выпускница Ярославского театрального института, преподавала там, работала в Туле. Недавно окончила РГИСИ в Санкт-Петербурге по специальности "режиссер театра кукол" (мастерская Н.П. Наумова). "Медведь" - ее дипломная работа, которую защитила в июле.

- Я очень благодарна актерам за то, что пошли за мной, поверили в меня, еще студентку, в мои идеи, - рассказала Наталия Степаненко "РГ". - С Алексеем Грызуновым мы работали в спектакле "Скоморошина", где он играл рождественского деда. Здесь ему было, наверное, непросто - драматический актер, опыт работы с куклами у Алексея был очень давно. А в этом спектакле надо водить куклу, и много пластики. Александра Дорошенко (Елена Ивановна) нырнула в работу с головой, самоотверженно. Я постаралась подчеркнуть таланты, яркие особенности Натальи Кондраковой и Ольги Витковской (Призраки бывших подруг вдовы). И, конечно, Александр Юргин (Лука, слуга) - тоже подарок для меня.

Чем вас привлек "Медведь"?

Наталия Степаненко: Этот вопрос задают многие. Когда я собирала команду, то слышала: "Зачем тебе эта пошленькая, неглубокая водевильная история?" Для меня эта пьеса - загадка. Каждый раз, когда смотрела ее - спектакль или киноверсию - не соглашалась с интерпретацией. Я увидела в ней энергию, заряд. Что-то там клокочет - как у дремлющего вулкана. Безумно манкая.

Что привлекло? Каждая душа стремится к жизни, как бы ей ни было плохо. Стремится к свету. А свет души - это любовь. Как бы себя не измучили герои до этой встречи, они пробивались к ней сквозь толщу своей боли, обид, негодований, привычек, страхов. Из всего этого клубка они на наших глазах выбираются. Чтобы жить и любить.

Почему актеры и куклы играют одновременно?

Наталия Степаненко: В пьесе нелепая ситуация: мужчина и женщина поругались, высказали друг другу обиды на половину человечества и в течение очень короткого времени, моментально, неистово влюбились. Бред? Нет, что-то в душе каждого случилось. Куклы гротесковые. Это водевиль, пустяковая история. В глубине текста - история души. Душ, которые увидели друг в друге жажду любви. Встретились чувственные глыбы. Израненные, ощетинившиеся, спрятавшиеся от всего мира. Но в этой бытовой водевильной истории они ухитрились рассмотреть друг друга.

Параллельно мы ведем историю тел, которые люто ругаются.