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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани возбудили дело после крушения Ми-2 и гибели пилота

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Правоохранители возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Каневском районе Кубани, во время которого погиб летчик воздушного судна, по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК.

СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке

Напомним, вечером 24 августа 2019 года вертолет Ми-2 под управлением пилота 1956 года рождения осуществил взлет с сельскохозяйственного поля "Племзавод "Воля" в станице Челбасской для осмотра фронта работ. По версии следствия, в ходе полета "были нарушены требования Воздушного кодекса и правила использования воздушного пространства", в результате чего борт потерпел крушение. При падении вертолет загорелся, летчик не смог выбраться из горящей кабины и погиб на месте крушения.

Как писала "РГ", возможными причинами авиакатастрофы могли стать самодельные изменения конструкции, а также то, что борт шел на небольшой высоте. При порыве ветра вертолет отбросило к лесополосе, где он зацепился правым колесом за деревья.

В настоящее время расследование обстоятельств ЧП продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Авиакатастрофы
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