На Кубани сотрудника МЧС заподозрили в сокрытии нарушений в ТЦ

В Тихорецком районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактики работы местного участка МЧС. По мнению прокуратуры края, на суде он дал ложные сведения об устранении нарушений, выявленных в многофункциональном торговом центре, сообщает надзорное ведомство.

По информации прокуратуры региона, в Тихорецке при проведении проверки пожарной безопасности в торговых комплексах выявили нарушения в многофункциональном центре с боулинг клубом по улице Ляпидевского, ставивших под угрозу жизнь и здоровье посетителей. По данному факту было направлено исковое заявление в суд о закрытии здания до исправления всех "пробелов".

"В ходе слушания дела в качестве третьего лица и специалиста в суд был вызван начальник ОНД и ПР МЧС по Тихорецкому району, который сообщил, что выявленные нарушения устранены. Однако при повторной проверке установлено, что указанное должностное лицо скрыло реальное положение вещей и ранее выявленные недочеты остались без изменений", - уточнили в пресс-службе прокуратуры края.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными обязанностями".