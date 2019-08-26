На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе

На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине. Мужчины решили оспорить это решение в суде, но суд признал законным приказ об их увольнении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Первомайского районного суда.

Как выяснилось в результате судебного разбирательства, два сотрудника Росгвардии, которые служили в управлении вневедомственной охраны по Краснодару, заехали на территорию Краснодарской краевой больницы № 1. Позже к ним подошли неизвестные и рассказали, что уже около часа снимают на видео, как сотрудники Росгвардии спят в патрульной машине. Позже этот видеоролик появился в сети интернет.

Запись стала поводом для служебной проверки врутри ведомства. "Основанием для нее послужил рапорт… о том, что при мониторинге интернет-портала YouTube обнаружена видеозапись, на которой видно, что… группа задержания… в составе старшего полицейского младшего сержанта полиции… и полицейского-водителя старшего сержанта полиции… спали в служебном автомобиле", - говорится в материалах суда, которые цитирует информагентство.

Как стало известно, уволенные из Росгвардии мужчины не согласились с решением Первомайского районного суда, и подали апелляцию в Краснодарский краевой суд.