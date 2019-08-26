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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийца пятилетней девочки из Сочи получил 22 года колонии

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд признал виновным 30-летнего гражданина Республики Азербайджан в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки и ее убийстве и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по краю, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ либо обслуживанием детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, колледжей и других организаций, занимающихся воспитанием детей и подростков, на 10 лет.

Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании

Как уже писала "РГ", в ночь на 13 марта 2018 года обвиняемый находился дома вместе с пятилетней дочерью своей сожительницы на улице Главной села Бестужево Адлерского района Сочи. Мать девочки находилась в лечебном учреждении. Мужчина, находясь в одной из комнат дома, воспользовался беспомощным состоянием малолетней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого он нанес ребенку не менее трех ударов руками в грудную клетку и в живот и пошел спать.

Утром мужчина обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, уложил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. Обвиняемый сообщил соседям, что девочка якобы пропала и стал создавать видимость ее самостоятельных поисков, а затем перестал выходить на связь.

Об исчезновении ребенка соседи сообщили в правоохранительные органы. Позже мужчина был задержан в одном из хостелов Адлерского района.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть девочки наступила в результате причиненной ей тупой травмы живота.

Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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