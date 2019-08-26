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26.08.2019 11:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ушла из жизни известная кубанская журналистка Ирина Путилина

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Татьяна Павловская/РГ Фото: Татьяна Павловская/РГ
Фото: Татьяна Павловская/РГ

В Краснодаре на 70-м году жизни умерла заслуженная журналистка Кубани Ирина Путилина. Она была замечательным человеком и ярким профессионалом.

Внезапный уход Ирины из жизни стал огромным потрясением не только для многочисленных друзей, но и для сотен ее героев, о которых она за десятилетия своего творческого пути рассказала сначала на волнах краевого радио, а потом на страницах краевых газет и журналов.

Есть люди-собиратели, вокруг которых всегда образуется какой-то человеческий водоворот. С ними всем хочется дружить, быть рядом, ну хотя бы перекинуться двумя-тремя словами о новой книге, фильме, премьере. Именно такой была Ирина Путилина. С ней дружили не только коллеги-журналисты, радийщики, телевизионщики и соседи по коммуналке. Ее друзьями становились герои журналистских материалов. А поскольку сфера ее профессиональных интересов включала литераторов, музейщиков, художников, театральных деятелей и так далее, то вся кубанская культура, собранная вокруг нее, была ей, можно сказать, родной и близкой.

Ирина - выпускница филологического факультета Кубанского госуниверситета. Сразу после окончания вуза Путилина стала корреспондентом газеты "Комсомолец Кубани", потом в течение нескольких лет работала в краевом обществе книголюбов, а в начале восьмидесятых годов прошлого века пришла в редакцию художественных передач краевого радио.

За 20 лет она объездила с микрофоном практически всю Кубань, исписала километры пленок, многие из которых стали достоянием истории и сейчас хранятся в архивах ГТРК "Кубань". Ирина не раз становилась победителем краевых творческих конкурсов, в 1996 году в числе первых в регионе она была удостоена звания "Заслуженный журналист Кубани".

У Ирины была непростая судьба, но, преодолевая ее многочисленные удары, она всегда умела радоваться и восхищаться. Ее мог привести в восторг и сельский музей, и спектакль, и цвет неба, и морской камешек. Радиожурналист, человек эфира, она растворялась в красоте мира.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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