В Анапе завершился фестиваль Союзного государства "Творчество юных"

Накануне творческого форума Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота направил ребятам поздравление: "Наш красивый праздник на берегу Черного моря стал доброй традицией дружеского и творческого общения, дает простор для вдохновения, открывает новые яркие имена".

Море начинается с детства. И нет ничего лучшего, чем провести на берегу Черного моря недельку перед школой. В этом году на фестиваль приехало больше ребят: 90 белорусов и 110 россиян. Белорусы прилетели на самолете, а вот ребята из Кемерово добирались к мору четверо суток поездом.

С 2015 по 2018 годы за счет Союзного государства поправили здоровье шесть с половиной тысяч детей.

Открылся фестиваль на стадионе "Антей" детской здравницы "Жемчужина России". Сцена выглядела как межзвездный шаттл, на котором артисты совершили путешествие с шеститысячным зрительским залом по музыкальным галактикам. На другой день - традиционное возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны у монумента "Город воинской славы" - три тысячи советских воинов отдали свою жизни за освобождения Анапы. На Театральной площади города юные артисты дали концерт в честь 350-летия Российского флага. Впервые в программе - распространение логотипа фестиваля в соцсетях. Организаторы содали хештег "Творчество юных 2019", под которыми в сетях ребята выкладывали посты о репетициях, концертах, отдыхе.

Перед закрытием смены ребята встретились на мастер-классе с заслуженным деятелем искусств России композитором Григорием Гладковым: "Я много раз был председателем жюри детского конкурса "Евровидение", у белорусов и россиян больше всех наград на этом престижном конкурсе. А значит, у нас мощный творческий потенциал."

- Начало молодежному празднику было положено в 2005 году в Москве. Но в столице фестиваль потерялся, - рассказывает режиссер детского форума, заслуженный работник культуры России Инна Щавелева. - И было принято решение о ежегодном проведении фестиваля "Творчество юных" на детском курорте Анапы.

Чем отличается конкурс этого года?

- Стала шире география фестиваля, богаче его жанровое наполнение, - рассказывает белорусский режиссер-постановщик Нина Осипова. - Фестиваль собирает артистов от семи до 18 лет, ставших победителями в региональных конкурсов России и Беларуси. Впервые на фестивале выступили ребята из "Центра инклюзивной культуры" Гомеля. Это дети с нарушением слуха. Но выступали они, в костюмах ангелов, на сцене наравне со всеми, передавая слова песни жестами. Шеститысячный стадион с восторгом встретил их выступление, приветствуя в ночи фонариками мобильных телефонов.

Ребята из Гомеля впервые увидели море, - рассказал руководитель "Центра инклюзивной культуры" Евгений Васильев. - У них порой не хватало жестов, чтобы выразить восторг и счастье.

Финальный гала-концерт начался после захода солнца в детском комплексе "Сибур-юг" на Пионерском проспекте.

- Фестиваль сдружил ребят, - рассказывает руководитель башкирского театра "Илhам" Мадина Ильгамова, - поэтому в заключительном концерте были совместные номера. Так, фольклорный коллектив Красноярского края "Тропина", который привез костюмы белорусских переселенцев, сделанные их собственными руками, показал совместный номер с гуслярами из Кемерово "Веселые посиделки" с хореографическим коллективом из белорусского городка "Галактика В". "Веселые посиделки" поют, играют на гуслях, балалайке, владимирском рожке, а певцы из "Тропины" исполняют песни белорусских переселенцев в Красноярском крае, которые собрала и обработала их руководитель Елена Вопилова - их более 400.

В финале концерта участники под гимн фестиваля "Кораблик" выпустили в небо воздушные шары с посланиями следующему форуму.

Прямая речь

Александр Сегодник, зампредседателя комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре: "Фестиваль проходит под патронажем Союзного государства в 14-й раз - и это уже традиция, но любую традицию надо развивать. Как можно больше привлекать разножанровых артистов из разных регионов. Впервые в "Творчестве юных" участвуют дети с ограниченными возможностями. "Горцы" из Дагестана и башкирский коллектив представляют многонациональное Союзное государство. В прошлом году участвовало меньше ребят, поэтому депутаты настаивали на увеличении финансирования фестиваля еще на три миллиона рублей и в этом году приехало 200 человек. Такое количество участников надо сделать постоянным. У Союзного государства три фестиваля - "Творчество юных", "Молодежь за Союзное государство", "Славянский базар в Витебске" и надо, чтобы лучшие артисты анапского фестиваля дорастали до престижной сцены "Славянского базара в Витебске".