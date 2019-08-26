В Сочи опровергли данные о дефиците преднизолона

В сочинских аптеках отсутствует дефицит преднизолона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Кубани.

"Препарат преднизолон выпускается в форме мази, таблеток и в ампулах, - заявили в ведомстве. - В настоящий момент в аптеках Сочи имеется достаточный запас препарата во всех формах. Препарат не входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который обязан быть в аптечных организациях в соответствии с действующим законодательством РФ".

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили и в Сочинском городском аптечном управлении.

- Препарат в разных формах широко представлен в аптеках, - сообщили в организации.

Ранее информация о якобы дефиците преднизолона в сочинских аптеках появилась в социальных сетях. "Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут?"- таким вопросом задавались пользователи соцсетей. И сегодня минздрав края ответил на него.

При этом, как сообщили информагентству на муниципальном предприятии "Сочинское городское аптечное управление", у поставщиков есть сложности с поставками препарата в таблетках. "Мазь преднизолон в аптеках есть в достаточном количестве. В таблетках этого лекарства у нас сейчас нет, в других аптеках, может, имеется, сказали в управлении. - У поставщиков наблюдаются сложности - то есть, то нет таблеток. Когда будут и с чем это связано - непонятно".