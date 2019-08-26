Умер один из основателей Свердловского рок-клуба Виктор Зайцев

Скончался один из основателей легендарного Свердловского рок-клуба Виктор Зайцев. Музыкальному продюсеру и руководителю независимого музыкально-издательского лейбла было 68 лет.

О смерти Виктора Зайцева сообщил на своей странице в Facebook музыкант Егор Белкин. Причины смерти продюсера не разглашаются. Известно, что последние семь лет он проживал в болгарском городе Бургас.

"Витя был Человек-Глыба. Очень много трудился и много сделал для музыкантов когда-то...", - выражают соболезнования в комментариях к этой новости пользователи социальной сети.

С юности будущий продюсер был погружен в музыкальную среду. Играл в различных вокально-инструментальных ансамбля, а позднее, в 1974-1980 годах заведовал кабинетом звукозаписи Свердловского музыкального училища имени Чайковского.

Создал обширный архив материалов о музыкантах и группах, на творчестве которых сформировался "свердловский рок". Был организатором первых "дискотек" - вечеров по типу лектория, когда аудитория не только слушала музыку, но и получала компетентные комментарии о творчестве групп или отдельном альбоме. Виктор Зайцев одним из первых открыл для уральцев звучание The Beatles, Pink Floyd и Джимми Хендрикса.

В 1985-1986 годах Зайцев принимал активное участие в создании Свердловского рок-клуба. На созданном им лейбле NP-Records были записаны культовые альбомы коллективов - "Агаты Кристи", самобытной верхотурской группы "Водопады имени Вахтанга Кикабидзе", "Смысловых галлюцинаций" и многих других.