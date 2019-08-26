Уже 70 заявок поступило на грант губернатора Югры

Продолжается прием заявок на второй этап конкурса проектов на грант губернатора Югры. До окончания приема работ чуть больше десяти дней - до 7 сентября включительно. Напомним, на самые значимые инициативы общественных организаций региона каждый год выделяются средства из казны округа. Отметим, сегодня это самый удобный, простой и быстрый способ для некоммерческих организаций получить поддержку властей.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, общий фонд очередного этапа конкурса проектов на грант главы региона - 48 миллионов рублей. Сумма для общественников выделена солидная. Для приема заявок работает специальный портал, действуют единые требования к документам и понятные пошаговые инструкции. Этот сервис пользуется популярностью. Если раньше нужно было все отправлять по факсу или почтой, то сейчас - в электронном виде, не нужно никуда ходить, обивать пороги с бумагами.

Как отмечает генеральный директор регионального центра гражданских и социальных инициатив Яков Самохвалов, конкурс состоит из несколько этапов. Так, по окончании приема заявок состоится заседание экспертного совета, участники которого дадут независимую оценку всем проектам. Каждую заявку эксперты будут оценивать по таким критериям, как актуальность, социальная значимость, инновационность, уникальность, реалистичность бюджета, масштаб проекта, опыт организации и ее информационная открытость.

- В ходе первого конкурса работали 55 независимых экспертов практически со всей России, - подчеркнул Яков Самохвалов. - Они работают дистанционно через личный кабинет в информационной системе. Каждую заявку оценивают минимум два эксперта, которые не знают друг друга. Это исключает любые договоренности. Более того, система защищена от случайных оценок и личной заинтересованности: если, например, один эксперт поставил заявке 20 баллов, а второй 80, то система сигнализирует об этом, и назначается третий эксперт. Он осуществляет оценку "вслепую", не зная мнения других. После чего формируется итог.

После экспертизы состоятся заседания экспертного и координационного советов. На этом этапе проверяются справедливость выставленных оценок, их обоснованность и формируется список победителей.

- Этот этап мы планируем завершить до 24 октября. В течение нескольких дней будут опубликованы имена победителей конкурса. Затем начнется оформление договоров. До первого декабря обладатели грантов губернатора получат первые транши и смогут приступить к реализации проектов, -пояснил Яков Самохвалов.

Важно отметить, что конкурс, а также одноименный портал "грантгубернатора.рф" были разработаны совместно с фондом президентских грантов. Югра стала первым в России регионом, применившим у себя эту модель. В дальнейшем поддержка НКО в округе будет осуществятся именно при помощи этой площадки.

Важное условие - проект обязательно должен быть социально ориентированным. Важно еще и то, что конкурс стимулирует, пробуждает творческую энергию жителей региона, заставляет задуматься, какие проблемы необходимо решить.

Так, в топе десяти проектов, подданных на грант губернатора, в частности, в направлении "семья", представлена работа: "Семейный клуб "Мы рядом, мы вместе" - как инновационный интерактивный подход к развитию профессионального родительства. В направлении "Охрана окружающей среды и защита животных" есть очень полезная и актуальная работа "Не заставляй свою собаку краснеть: убери за своим питомцем".

В номинации "Наука, образование и просвещение" обращает на себя внимание проект "В поисках древней Югры. Археологические исследования городища Шеркалы 1". В номинации "Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта" есть интересный проект "Спортивный клуб "Поверь в себя!".

Словом, наиболее популярными направлениями стали охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социальное обслуживание, соцподдержка, защита отдельных категорий граждан, наука, образование и просвещение.

Напомним, что единый порядок предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям был презентован в ходе окружного гражданского форума общественного согласия 30 марта 2018 года.

Важно еще и то, что в случае победы некоммерческие организации получат не только финансирование, но и квалифицированную оценку своего проекта, которая будет способствовать повышению его качества, задаст вектор дальнейшего развития.

Благодаря такому новаторскому подходу в Югре будет сформировано экспертное сообщество в сфере оценки социальных программ, а у социально ориентированных некоммерческих организаций - навыки и компетенции, необходимые для участия в конкурсах на получение грантов президента России. Еще одной отличительной чертой окружного конкурса является последующее сопровождение реализации проектов: индивидуальная работа проектных менеджеров с победителями существенно облегчит авторам реализацию инициатив.

Причем отбор значимых социальных проектов общественников рамками этого года не заканчивается. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Александр Деменко, объявить старт приема заявок на первый грантовый конкурс 2020 года планируется уже в декабре 2019-го.

В тему

В первом этапе конкурса на грант губернатора Югры 2019 года 70 проектов получили поддержку на общую сумму более 52 миллионов рублей. В перечень победителей вошло 67 некоммерческих организаций из 18 муниципалитетов. Минимальная сумма гранта - 176 тысяч рублей, максимальная - около 3 миллионов. В число лидеров попали 37 некоммерческих организаций, которые раньше не получали региональной поддержки.