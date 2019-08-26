Трамп счел Джонсона "правильным человеком" для выхода Британии из ЕС

Президент США Дональд Трамп высоко ценит премьер-министра Британии Бориса Джонсона и считает его подходящим человеком для выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил американский лидер в ходе саммита G7 во Франции.

Хозяин Белого дома также пообещал, что новая торговая сделка с Лондоном станет одной из самых крупных в истории торгового сотрудничества Соединенных Штатов и Великобритании. "Президент и я очень оптимистично настроены в этом отношении", - сказал Джонсон в эфире телеканала ITV.

Две недели назад сообщалось о том, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон провел в Лондоне секретные переговоры с британскими официальными лицами относительно заключения сепаратного торгового соглашения между двумя странами, которое вступит в силу первого ноября. После этого Трамп сказал, что соглашение между странами будет "фантастическим и крупным".