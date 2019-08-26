В ГД поддержали инициативу об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает идею об уточнении процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии и готов изучить законопроект сенатора Владимира Лукина на эту тему.

В субботу Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении идентификационных номеров на форме или амуниции сотрудников правоохранительных органов, если они несут службу в общественных местах.

"Инициатива нашего коллеги, члена Совета Федерации Владимира Лукина, также будет внимательно изучена Комитетом после ее поступления. Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Пискарева.

По его словам, в комитете подготовлен собственный законопроект, уточняющий процедуру идентификации сотрудников Росгвардии, он проходит согласование в профильных ведомствах.

Сейчас жетонами, позволяющими идентифицировать, снабжены сотрудники патрульно-постовой и некоторые других служб полиции, напомнил Василий Пискарев. "Мы поддерживаем вопрос необходимости уточнения порядка процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Например, при обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться", - заявил он.

Предложенные изменения в законодательство защитят и права граждан от возможных противоправных действий, и самих сотрудников полиции и Росгвардии, а также членов их семей, считают в Госдуме.

При этом Василий Пискарев уточнил, что идентификаторы требуются не во всех случаях, когда правоохранители находятся "при исполнении". "Естественно, если речь идет о пресечении сотрудниками Росгвардии действий незаконных вооруженных формирований, либо участии в антитеррористических или других специальных операциях, то раскрытие их данных невозможно, это создаст опасность для них или их близких", - сказал он.