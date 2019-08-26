В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама

Главное метеорологическое управление Японии сообщило о новом извержении вулкана Асама, расположенного в центре острова Хонсю. Это уже второе по счету извержение Асамы в августе. В начале этого месяца вулкан выбросил пепел на высоту до 1,8 тысячи метров.

На этот раз высота клубов дыма и пепла достигла 600 метров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK. В районе вулкана сохраняется второй уровень опасности. Это значит, что местным жителям и туристам запрещено приближаться к Асаме ближе, чем на два километра.

В последнее время японские специалисты отмечают заметную активизацию вулканической деятельности. В сентябре 2018 года произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в Нагано, жертвами которого стали 57 человек. Через два месяца был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо. В начале мая второй уровень опасности был присвоен вулканической деятельности в долине гейзеров Овакудани в горах Хаконе. А в конце мая произошло извержение вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабудзима, в результате чего остров были вынуждены покинуть все жители.