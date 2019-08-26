Виталий Савельев: Нет развития - нет пассажира, нет пассажира - нет денег

Заканчивается лето, а с ним и оживленный период путешествий. Авиакомпании фиксируют активный рост авиаперевозок за последние три года. Но за воодушевляющими, казалось бы, цифрами скрывается немало проблем: вынужденный демпинг из-за избытка самолетного парка, растущие издержки компаний по основным статьям расходов, рост цен на авиатопливо.

Есть и особая статья, которая волнует сегодня не только перевозчиков, но и авиапассажиров, - тарифная политика. Удастся ли сдержать цены на авиабилеты? Ведь с одной стороны на авиаперевозчиков давит скачок расходов на керосин, с другой - растут тарифы на обслуживание в аэропортах, которые больше заботятся о том, как обеспечить себе прибыль, чем о разумном взаимодействии с авиакомпаниями, которые вынуждены существовать на грани банкротства.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев выразил благодарность "Шереметьево" за понимание того, что "авиакомпания также должна зарабатывать, иначе ей невозможно будет развиваться. Нет развития - нет пассажира, нет пассажира - нет денег". Об этом Виталий Савельев заявил в своем недавнем интервью одному из ведущих информационных агентств. К сожалению, это не всегда понимают, особенно в регионах.

"Смотрите статистику: почти все аэропорты России зарабатывают прибыль, авиакомпании работают практически на уровне рентабельности. Это что, нормально? - задает резонный вопрос Виталий Савельев. - Почему это происходит? Потому что аэропорты поднимают тарифы, и довольно существенно, особенно в регионах. Но если вы возьмете зарубежный опыт, когда строится аэропорт, онокупается 17-20 лет. Почему же наши инвесторы, очень уважаемые люди, хотят, чтобы он окупился за 5-7 лет? Они вводят такие тарифы на обслуживание, что авиакомпании становятся малорентабельными. Но если авиакомпании начнут банкротиться, то аэропорт никогда себя не окупит!".

Гендиректор "Аэрофлота" считает, что подобное происходит в первую очередь потому, что с авиакомпаниями тарифы не обсуждаются. Даже мудрые предложения согласовывать строительство аэропорта и стоимость последующего обслуживания с авиакомпаниями, так и не реализованы. "Многие строят аэропорты, называя их сразу хабами, хотя хаб - это не аэропорт, - выражает озабоченность Виталий Савельев. - Чтобы сделать хаб, нужна авиакомпания, которая построит "волновое" расписание и обеспечит транзит. А ты построил пока все, что угодно - хоромы, торговый центр, но не хаб! Но чтобы авиакомпания пришла, она должна понимать свою экономику, а если экономики нет, она и не придет. Возьмем, к примеру, "Победу". Она четко отслеживает свою экономику: не хотите, чтобы мы летали дешево, - разворачиваемся и уходим. Потому, что какой смысл "Победе" летать за смешные, доступные россиянам цены, если аэропорт при этом задирает тарифы? У нее около 8% билетов по 499 рублей, а аэропорт хочет 2 тыс. рублей взять с авиакомпании за обслуживание пассажира. Все должно быть разумно. И аэропорт должен тоже зарабатывать на пассажирах, но без ущерба для авиакомпании".

Кроме прочих вопросов, Виталий Савельев откровенно ответил в своем интервью и на такой: почему Межведомственная комиссия при Минтрансе в этот раз решила не продлевать "Аэрофлоту" допуски на международные маршруты "Трансаэро", переданные после перевозки ее пассажиров в 2015 году? Тогда "Аэрофлот" перевез за свой счет 2 млн пассажиров, а понесенные убытки оценивались в 17 млрд рублей.

Виталий Савельев сообщил, что "в той ситуации был найден компромисс. Это решение правительства - оно жесткое, конкретное: пока "Аэрофлот" не вернет себе 17 млрд рублей, он будет использовать допуски. На текущий момент мы компенсировали около 40%. Да, мы называли примерный срок 5-7 лет, но мы же не знали, что керосин так вырастет!".

Вызывают недоумение участников рынка авиаперевозок и некоторые "парадоксальные" решения отраслевых чиновников. В частности, по решению Межведомственной комиссии, у "Аэрофлота" недавно забрали допуск в Париж - он достался авиакомпании S7. Казалось бы, все справедливо, какие могут быть претензии к компании - это бизнес.

Но остались вопросы к чиновникам. По оценкам "Аэрофлота", общие сетевые потери на годовом лаге могут составить $29 млн. И "Шереметьево" потеряет этих пассажиров, потому что они уйдут в "Домодедово".

"Почему одно юридическое лицо, "Аэрофлот", должно было заплатить за другое юридическое лицо - "Трансаэро"? - спрашивает руководитель ведущего российского авиаперевозчика. - Это незаконно, все забывают, особенно чиновники, что "Аэрофлот" только на 51% принадлежит государству, 49% - это сторонние акционеры. И они забывают об официальных возможностях акционеров "Аэрофлота" предъявлять иски за нанесение компании ущерба".

"Я знаю, как устроено распределение допусков, например, в Германии, - говорит Виталий Савельев, - сначала получает группа Lufthansa, а потом все остальные по остаточному принципу. Ну, потому что это компания, которая является флагманом! То же самое в Великобритании. А у нас считают так: с одной стороны, дайте прибыль, дивиденды, берите на себя социальную нагрузку, а с другой стороны - забирают допуски и отдают частной компании. Просто парадокс!".