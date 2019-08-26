Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии

Савеловский районный суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин. Одна из них, беременная, погибла на месте трагедии. Вину свою осужденный так и не признал, хотя доказательств следствие собрало достаточно.

В прениях прокурор запросил для Исаханова 6 лет 10 месяцев колонии общего режима. Гособвинитель также настаивал на лишении преступника автомобильных прав на три года после освобождения​​​ из колонии. Также он поддержал иски потерпевших о компенсации вреда - по 5 миллионов матери и мужу погибшей, а также 2 миллиона второй пострадавшей. Правда, по решению суда виновник аварии должен выплатить меньше: по 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда матери и мужу погибшей и миллион рублей второй пострадавшей.

Погибшая Наташа, выпускница НИТУ "МИСиС", была на девятом месяце беременности. Возвращалась домой после УЗИ - до счастливого события оставалось две недели. Напомним, черный BMW летел на бешеной скорости по Верхней Масловке, грохотала музыка. Водитель пытался проскочить на желтый свет, но не справился с управлением. Возле дома №21 он сбил дорожный знак и врезался в пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора.

За рулем сидел 31-летний Михаил Исаханов, сотрудник "Синергия". По данным СМИ, он работал преподавателем. Руководство "Синергии" поспешило уволить Исаханова задним числом. Мало того: глава департамента по связям с общественностью университета Дмитрий Чубаров опроверг информацию о преподавательской деятельности Исаханова. "Он не являлся педагогом университета и никогда не преподавал детям. Он был сотрудником департамента регионального развития университета. На работе человек себя вел адекватно. Недавно он был уволен", - заявил Чубаров.

Виновник аварии наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование на содержание в крови алкоголя и наркотиков. Очевидцы утверждают, что он явно был "под чем-то": вел себя неадекватно, постоянно хватался за голову. "Он сразу же выскочил из автомобиля, суетился, кричал, бегал, начал кому-то звонить", - рассказал в суде один из очевидцев.

Помощь пострадавшим виновник аварии даже не пытался оказать. Согласно экспертизе, на момент ДТП Исаханов серьезно превысил скорость. Его BMW неслась со скоростью не менее 87 и не более 104 километров в час при разрешенных 60. Права Исаханов получил в 2015 году. В течение первой половины прошлого года выходец с Северного Кавказа 49 раз привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД.