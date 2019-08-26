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Жерар Депардье сыграет Брежнева

Новости
    26.08.2019, 11:01
Текст:   Олег Усков

Гражданин мира и почетный удмурт Жерар Депардье согласился сыграть бывшего лидера советского государства, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Как уточняет ТАСС, речь идет о картине с рабочим названием "Человеческое лицо". Постановщиком которой выступает хорватский режиссер Лордан Зафранович ("Оккупация в 26 эпизодах").

Фильм будет посвящен событиям августа 1968, "Пражской весне", и другому лидеру - главе чехословацкой компартии, Александру Дубчеку.

По имеющейся информации, с господином Депардье договор уже подписан.

Фото: kinopoisk.ru
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"В сентябре мы увидимся с ним и его командой в Париже и обговорим детали съемок картины", - процитирован продюсер проекта Андрей Антонио Лека.

Скриптом, пока "готовым наполовину", занят словацкий сценарист Карол Главка, в настоящее время дописывающий его в Праге. Обещая предоставить работу полностью в конце сентября. Съемки планируются к старту в 2021 году, прокат - в 2022-м, к столетию со дня рождения Дубчека.

Предварительный бюджет - 260 миллионов крон, то есть более десяти миллионов долларов. Что делает фильм самым дорогим проектом в истории словацкого кинематографа.

Кто сыграет Дубчека - держится в секрете. По словам продюсера, это еще один "актер с мировым именем", переговоры с которым пока ведутся.

Над лентой взяли личный патронат премьер Словакии Петер Пеллегрини и его чешский коллега Андрей Бабиш.

К слову, в прошлом году в Словакии уже был снят фильм о лидере чехословацких коммунистов, лаконично названный "Дубчек".

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